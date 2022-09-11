...
  1. Главная
  2. В мире

Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

В мире Материалы 11 сентября 2022 03:30 (UTC +04:00)
Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

Читайте Trend в

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В финале соревнования лидер мирового рейтинга обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5).

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

Швентек возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер идет на пятой позиции.

Швентек стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема. Ранее она побеждала на Roland Garros-2020 и Roland Garros-2022.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости