Первая ракетка мира Швентек выиграла US Open

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В финале соревнования лидер мирового рейтинга обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5).

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

Швентек возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер идет на пятой позиции.

Швентек стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема. Ранее она побеждала на Roland Garros-2020 и Roland Garros-2022.