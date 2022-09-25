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Боксер Мэйуэзер победил Асакуру в выставочном поединке

В мире Материалы 25 сентября 2022 11:03 (UTC +04:00)
Боксер Мэйуэзер победил Асакуру в выставочном поединке

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер - младший в воскресенье победил японского бойца смешанного стиля (ММА) Микуру Асакуру в выставочном в трехраундовом поединке по правилам бокса. Бой прошел в Сайтаме (Япония), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американец победил во втором раунде техническим нокаутом. До этого экс-боксер провел три выставочных поединка - против японского кикбоксера Теншины Насукаву (2018 год), американского блогера Логана Пола (2020) и спарринг-партнера Дона Мура (2022). Все три поединка завершились победами Мэйуэзера.

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