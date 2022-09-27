Американский зонд DART столкнулся с астероидом

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test — «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнулся с астероидом Диморф. Об этом сообщает NASA, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Столкновение было запланированным. Оно призвано протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

Прямая трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Столкновение состоялось в 19:15 по времени восточного побережья США (3:15 27 сентября).

Скорость зонда достигала 24 тыс. км/ч. Сам DART был запущен в ноябре 2021 года года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. На орбиту его вывела ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.