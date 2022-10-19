NASA возобновит выходы в открытый космос с борта МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) возобновляет осуществление внекорабельной деятельности снаружи Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте космического ведомства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Астронавты, работающие на американском сегменте МКС, не выходили в открытый космос с марта этого года. Тогда, во время выхода в открытый космос для проведения монтажных работ снаружи станции, немецкий астронавт Маттиас Маурер обнаружил в шлеме своего скафандра влагу, из-за чего выход был срочно прекращён. Впоследствии NASA приняло решение приостановить осуществление внекорабельной деятельности до выяснения причин аномалии.

По информации управления, специалисты провели детальное расследование ситуации. Они исследовали скафандр и образцы обнаруженной влаги и, на основе полученных данных, пришли к выводу, что источником проблемы был не скафандр, а интегрированная система, чья работа привела к выработке большего количества конденсата, чем обычно.

По итогам расследования они приняли решение "дать добро на возобновление плановых выходов в открытый космос с борта МКС".