Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении боевых действий на севере Эфиопии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание соглашения между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя о прекращении огня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую подписание вчера соглашения между правительством Эфиопии и руководством Тыграя. Это крайне важный первый шаг в сторону прекращения разрушительного двухлетнего конфликта", - написал в четверг в Twitter глава всемирной организации.

В среду в Претории, после девяти дней переговоров, состоялась церемония подписания делегациями федерального правительства Эфиопии и повстанцев штата Тыграй соглашения о прекращении боевых действий. Соглашение, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Эфиопии, также предусматривает упорядоченное и скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка на севере Эфиопии, беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, восстановление коммунальных и иных услуг, включая банковские и телекоммуникационные.