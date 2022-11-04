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Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении боевых действий на севере Эфиопии

В мире Материалы 4 ноября 2022 04:51 (UTC +04:00)
Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении боевых действий на севере Эфиопии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание соглашения между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя о прекращении огня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую подписание вчера соглашения между правительством Эфиопии и руководством Тыграя. Это крайне важный первый шаг в сторону прекращения разрушительного двухлетнего конфликта", - написал в четверг в Twitter глава всемирной организации.

В среду в Претории, после девяти дней переговоров, состоялась церемония подписания делегациями федерального правительства Эфиопии и повстанцев штата Тыграй соглашения о прекращении боевых действий. Соглашение, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Эфиопии, также предусматривает упорядоченное и скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка на севере Эфиопии, беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, восстановление коммунальных и иных услуг, включая банковские и телекоммуникационные.

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