Франция вновь отложила пуск реактора на АЭС в Нормандии, который планировался 12 лет назад

Французская энергетическая корпорация EDF в очередной раз отложила запуск атомного реактора, который должны были ввести в эксплуатацию еще 12 лет назад. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным AFP, запуск третьего реактора АЭС Фламанвиль (Нормандия) был запланирован на 2012 год. Затраты на строительство реактора, которое ведется с 2007 года, как сообщили в компании, теперь "увеличатся еще на €500 млн и составят €13,2 млрд". После объявленного переноса на шесть месяцев, "ввод реактора в эксплуатацию намечен на середину 2024 года".

Как объяснили в компании, задержка связана с необходимостью дополнительно проверить "не менее 150 сложных сварных швов на втором контуре защиты реактора". Эта новая проблема, признало руководство EDF, возникла летом, когда обнаружилось, что некоторые конструкции станции не выдерживают установленных тепловых нагрузок.

Франция располагает крупнейшим в мире парком АЭС, который насчитывает 54 реактора. Однако в настоящий момент в эксплуатации находится только 41, тогда как другие 13 остановлены для профилактического ремонта.