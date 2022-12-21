Албания подписала соглашение о приобретении трех турецких беспилотников Bayraktar

БАКУ /Trend/ - Албания закупила три беспилотника Bayraktar турецкого производства, которые будут готовы к применению в случае угрозы национальной безопасности страны, но тем временем будут использоваться для помощи полиции.

Об этом сказал премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает Trend со ссылкой на Al Arabiya.

"Они будут готовы к любому случаю», - сказал Рама во время церемонии подписания с представителями турецкой оборонной компании Baykar в Тиране, добавив, что он надеется, что беспилотники никогда не придется использовать в войне.

Премьер-министр не назвал дату их поставок.