Лучший молодой игрок ЧМ-2022 Фернандес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Португальский журналист Бруну Андраде сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Бенфике» сумму отступных в размере €120 млн за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Его слова передает DaveOCKOP, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Перед ЧМ я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь я нисколько не удивлюсь. Однако «Бенфика» продаст его в январе только за €120 млн. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить €120 млн, – это «Манчестер Юнайтед»», – сказал Андраде.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира — 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.