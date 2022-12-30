Роналду, Месси и Неймар выразили соболезнования в связи со смертью Пеле

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду назвал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле эталоном футбола, память о котором будет жить вечно. Об этом Роналду в четверг написал на своей странице в "Инстаграме", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пеле умер в четверг в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн" сообщается, что причиной смерти стал "множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки".

"Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и всей семье. Просто "прощай" будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, король футбола", - написал Роналду.

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар в своих социальных сетях заявил, что Пеле изменил футбол: "Пеле все изменил, он превратил футбол в искусство и развлечение. Это дало голос бедным и черным, особенно это дало видимость Бразилии. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря королю. Он ушел, но его магия останется, Пеле вечен". На прошедшем чемпионата мира в Катаре Неймар сравнялся с Пеле по голам за сборную Бразилии, на счету обоих по 77 забитых мячей.

Одноклубник Неймара по ПСЖ и форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе в социальных сетях отметил, что наследие Пеле не будет забыто: "Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром". Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси также в социальных сетях выразил соболезнования: "Покойся с миром".

Лучший нападающий сборной Англии на чемпионатах мира Гари Линекер на своей странице в "Твиттере" отметил, что к игре Пеле смогли приблизиться лишь немногие: "Пеле умер, самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он играл в игру, к которой приблизились лишь немногие избранные. Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой желтой рубашке. Пусть он и ушел от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие".