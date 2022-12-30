Президент Аргентины назвал Пеле одним из лучших футболистов в истории

Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии, назвав его одним из лучших футболистов в истории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нас оставил один из лучших футболистов в истории. Мы всегда будем помнить те годы, когда Пеле поразил мир своими способностями", - написал он в Twitter.

"Крепко обнимаю его семью и народ Бразилии, которые будут хранить его в сердце", - добавил глава государства.

29 декабря дочь Пеле Келли Насименту на своей странице в Instagram сообщила о смерти своего отца. Пеле умер на 83-м году жизни.

Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду "Игрок столетия" между двумя футболистами. Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что он ни разу не участвовал в Олимпийских играх. В том же году журнал Time включил футболиста в список 100 наиболее влиятельных людей XX века.