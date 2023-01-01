Французская EDF может досрочно закрыть две британских АЭС из-за повышения налогов

Французская энергетическая корпорация EDF может досрочно вывести из эксплуатации две АЭС в Великобритании из-за налоговой политики правительства британского премьера Риши Сунака. Как отмечает в воскресенье газета The Sunday Telegraph, для королевства будет опасно потерять дополнительные энергетические мощности на фоне потенциальной угрозы дефицита и веерных отключений электроэнергии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

АЭС "Хейшэм-1" и "Хартлпул" планировалось вывести из эксплуатации в марте 2024 года, однако в EDF рассматривали возможность продлить их работу на "короткий срок" из-за масштабного энергетического кризиса. Теперь в корпорации заявляют, что это будет значительно сложнее сделать после того, как кабинет Сунака ввел налог на непредвиденную прибыль для производителей электроэнергии.