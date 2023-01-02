Лула да Силва заявил о намерении укреплять БРИКС

Вступивший в должность президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в воскресенье о намерении укреплять сотрудничество в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Наша ведущая роль найдет воплощение в возобновлении южноамериканской интеграции на основе "Меркосур" (Южноамериканский общий рынок), на основе оживления Союза южноамериканских наций и других суверенных институтов нашего региона. На этой основе мы сможем выстроить активный и продуктивный диалог с США, ЕС, Китаем, странами Азии и другими глобальными игроками, укрепляя БРИКС и сотрудничество со странами Африки, чтобы прорвать изоляцию, в которой страна находилась в последние годы", - сказал он в ходе своей инаугурационной речи.

"Бразилия должна стать хозяйкой своей судьбы", - считает Лула да Силва. Политик напомнил, что на территории страны расположена большая часть экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки. Он подчеркнул, что вопросы экологической повестки будущее правительство намерено обсуждать исходя из национальных интересов, на равных с развитыми западными странами.