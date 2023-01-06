Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 40 спутников связи OneWeb

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX должна вывести на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила британская компания в пятницу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить 8 января в 23:55 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 40 Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка OneWeb в настоящий момент состоит из 502 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.