Руководство McDonald's готовится к сокращению персонала

Руководство корпорации McDonald's планирует провести сокращение персонала. Об этом, как сообщила телекомпания CNN, заявил главный исполнительный директор корпорации Крис Кемпчински в письме к сотрудникам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, руководство McDonald's намерено "оценить важность сохранения некоторых позиций и их укомплектованности персоналом", на основании чего будут приняты "непростые решения". "Приоритет некоторых инициатив будет понижен, а некоторые будут вовсе устранены. Это поможет нам быстрее развиваться за счет снижения глобальных трат и высвобождения ресурсов для инвестиций в рост", - приводит CNN слова директора корпорации.

Телекомпания не уточняет, какое количество сотрудников McDonald's может подпасть под сокращение. По ее данным, руководство корпорации планирует сообщить решение к началу апреля.

Всего, как пишет CNN, в офисах McDonald's по всему миру и ресторанах, принадлежащих непосредственно компании, по состоянию на конец 2021 года работало порядка 200 тыс. человек. В ресторанах, работающих по франшизе, на тот момент было занято более 2 млн человек по всему миру.