Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну

Запад начал новую холодную войну. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его словам, причиной этого стал кризис "западноцентристского" мироустройства.

Орбан подчеркнул, что неолиберализм окончательно уходит в прошлое. Венгрии следует становиться региональной державой, поддерживая контакты с конкурентами Запада.

Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что мир неизбежно будет многополярным, а гегемонизм и политика силы доживают последние дни.

По его словам, сейчас в мире происходят невиданные ранее перемены, он переживает "период турбулентности и перемен", развивающиеся страны все чаще сталкиваются с различного рода вызовами, как внутренними, так и внешними.

Однако, несмотря на это, их стремление к миру, сотрудничеству и развитию все крепче.