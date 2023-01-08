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Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну

В мире Материалы 8 января 2023 05:51 (UTC +04:00)
Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну

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Запад начал новую холодную войну. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его словам, причиной этого стал кризис "западноцентристского" мироустройства.

Орбан подчеркнул, что неолиберализм окончательно уходит в прошлое. Венгрии следует становиться региональной державой, поддерживая контакты с конкурентами Запада.

Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что мир неизбежно будет многополярным, а гегемонизм и политика силы доживают последние дни.

По его словам, сейчас в мире происходят невиданные ранее перемены, он переживает "период турбулентности и перемен", развивающиеся страны все чаще сталкиваются с различного рода вызовами, как внутренними, так и внешними.

Однако, несмотря на это, их стремление к миру, сотрудничеству и развитию все крепче.

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