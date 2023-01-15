Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе

Власти Колумбии и повстанцы «Армии национального освобождения» (АНО) проведут переговоры на следующей неделе в Венесуэле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Делегация правительства благодарит за гостеприимство Венесуэлу, которая станет местом проведения внеочередной встречи с делегацией АНО на следующей неделе», — указано в сообщении политика в соцсетях.

Повстанцы также подтвердили свое участие и отметили, что на переговорах будут обсуждаться преодоление сложившегося политического кризиса и подготовка к следующему раунду переговоров.

После того, как в Колумбии пришел к власти бывший повстанец из группировки «Движение 19 апреля» Густаво Франсиско Петро Уррего, между правительством и АНО (а также еще четырьмя группировками) было заключено соглашение о прекращении огня на полгода, однако позднее повстанцы опровергли свое участие в перемирии.