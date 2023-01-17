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Более 70 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

В мире Материалы 17 января 2023 05:22 (UTC +04:00)
Более 70 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

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Свыше 70 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате в регионе были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местных энергосетевых компаниях, аварийные бригады продолжают устранять последствия разгула стихии. В Нью-Брансуике в понедельник из-за непогоды были закрыты школы.

О пострадавших информации не поступало.

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