Более 70 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

Свыше 70 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате в регионе были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местных энергосетевых компаниях, аварийные бригады продолжают устранять последствия разгула стихии. В Нью-Брансуике в понедельник из-за непогоды были закрыты школы.

О пострадавших информации не поступало.