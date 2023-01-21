После отставки Ардерн премьером Новой Зеландии станет Крис Хипкинз

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинз является единственным кандидатом на пост нового лидера Лейбористской партии (ЛПНЗ) и после избрания займет пост премьер-министра страны. Как сообщил в субботу представитель политической организации Дункан Уэбб, внутрипартийные выборы пройдут в воскресенье, 22 января, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фракционное совещание Лейбористской партии пройдет в 13:00 в воскресенье, и на нем кандидатура Криса Хипкинза как нового лидера будет одобрена", - сказал Уэбб в эфире радиостанции Radio New Zealand, отметив, что Хипкинз - единственный кандидат на пост главы политической организации.

Согласно новозеландскому законодательству, лидер партии, получившей большинство мест в парламенте в ходе последних выборов, становится премьер-министром страны. По итогам выборов, прошедших в стране в октябре 2020 года, депутаты от Лейбористской партии занимают 64 кресла в парламенте из 120, а действующий лидер ЛПНЗ Джасинда Ардерн возглавляет сформированное партией правительство. Новый глава лейбористов, избранный вместо заявившей о своей отставке Ардерн, автоматически сменит ее и на посту премьер-министра.

Глава новозеландского правительства заявила о своем намерении уйти в отставку не позднее 7 февраля 2023 года в четверг, 19 января. 42-летняя Ардерн заняла пост премьер-министра Новой Зеландии в 2017 году, став одним из самых молодых премьеров в истории страны (на момент вступления в должность ей было 38 лет) и третьей женщиной на этом посту (после Дженни Шипли и Хелен Кларк). Согласно опросам, проведенным новозеландским телеканалом One News и компанией Colmar Brunton в мае 2020 года, она стала самым популярным премьер-министром в истории Новой Зеландии, ее деятельность поддерживали 59,5% респондентов.