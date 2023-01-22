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В приземлившемся в Афинах самолете Ryanair из Польши бомбы не нашли

В мире Материалы 22 января 2023 23:23 (UTC +04:00)
В приземлившемся в Афинах самолете Ryanair из Польши бомбы не нашли

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Информация о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, оказалась ложной. Об этом сообщил в воскресенье греческий телеканал ERT-1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Boeing 738 компании Ryanair, летевший из Катовице, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени в Афинском международном аэропорту. Была проведена эвакуация пассажиров и членов экипажа. Пассажиры и багаж были проверены на предмет взрывчатки, также был проверен сам самолет. Взрывчатки или взрывных устройств обнаружено не было.

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