В приземлившемся в Афинах самолете Ryanair из Польши бомбы не нашли

Информация о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, оказалась ложной. Об этом сообщил в воскресенье греческий телеканал ERT-1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Boeing 738 компании Ryanair, летевший из Катовице, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени в Афинском международном аэропорту. Была проведена эвакуация пассажиров и членов экипажа. Пассажиры и багаж были проверены на предмет взрывчатки, также был проверен сам самолет. Взрывчатки или взрывных устройств обнаружено не было.