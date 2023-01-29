Умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков умер на 54-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы, экс-глава Минздрава Татарстана Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Вместе с родными, близкими, работниками медицинской отрасли глубоко скорблю по поводу кончины Марата Наилевича Садыкова - министра здравоохранения Республики Татарстан, государственного деятеля, достойного представителя славной медицинской династии, человека, с которым меня связывала многолетняя дружба. Потрясен тем, что он ушел из жизни столь безвременно и внезапно, как говорят, на взлете", - написал Фаррахов.

Он отметил, что Садыков внес большой вклад в развитие здравоохранения в Татарстане.