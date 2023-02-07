На юге Перу погибли как минимум 40 человек в результате оползней

По меньшей мере 40 человек стали жертвами последствий оползней в департаменте Арекипа в южной части Перу. Об этом в понедельник сообщает местная радиостанция RPP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ранения получили по меньшей мере 20 человек. Причиной оползней стало наводнение в городе Миски. Стихия разрушила около 200 жилых строений. От бедствия пострадали около 2 тыс. семей, бригады спасателей уже работают в зоне инцидента.

Сообщается, что десятки автомобилей оказались заблокированы оползнями в этом районе.