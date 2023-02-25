В ОАЭ ввели в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Барака"

Оператор атомной электростанции "Барака" в ОАЭ ввел в коммерческую эксплуатацию третий из четырех предусмотренных проектом энергоблоков, мощность которого составляет 1,4 ГВт. Об этом говорится в заявлении Корпорации по атомной энергии ОАЭ, опубликованном на ее сайте, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Корпорация по атомной энергии объявляет о том, что ее дочерняя компания Nawah Energy Company, являющаяся оператором атомной электростанции "Барака", приступила к коммерческой эксплуатации третьего энергоблока", - сказано в заявлении. За счет ввода в эксплуатацию третьего энергоблока общая установленная мощность АЭС "Барака" увеличится до 4,2 ГВт.

Первая в арабском мире атомная электростанция "Барака", расположенная в эмирате Абу-Даби, начала работу в 2020 году. Запуск первого из четырех энергоблоков состоялся 1 августа 2020 года, а введение в коммерческую эксплуатацию - 6 апреля 2021 года. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков, который планируется завершить в 2025 году, мощность станции составит 5,6 ГВт, что обеспечит около 25% потребностей страны в электроэнергии.