Warner Bros. планирует снять новую экранизацию "Властелина колец"

Студия Warner Bros. готовится к созданию новых фильмов по трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец". Об этом сообщает издание Variety, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Генеральный директор Discovery Дэвид Заслав объявил, что недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди заключили договор по созданию нескольких фильмов по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина.

Первая трилогия "Властелин колец", поставленная новозеландским режиссером Питером Джексоном, собрала почти $2,91 млрд по всему миру. Его же трилогия по роману Толкина "Хоббит" собрала $2,93 млрд.

К проекту пока не привлечен ни один режиссер, но в заявлении для Variety Питер Джексон и его главные коллеги по "Властелину колец" - сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner Bros. "держит их в курсе на каждом этапе".