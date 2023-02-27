Число жертв последствий ливней в Бразилии превысило 60

Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, возросло до 64. Об этом сообщает в воскресенье портал G-1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 52 погибших. В настоящее время установлены личности 55 погибших, в том числе 18 детей.

Неделю назад в регионе за сутки выпало больше месячной нормы осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм соответственно. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Почти неделю было прервано транспортное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и соседним Рио-де-Жанейро. В поисково-спасательной операция заняты более 500 сотрудников различных служб. Работы осложняются продолжающимися дождями.