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В Аргентине из-за сбоя на АЭС без электроснабжения остались около 20 млн человек

В мире Материалы 2 марта 2023 02:43 (UTC +04:00)
В Аргентине из-за сбоя на АЭС без электроснабжения остались около 20 млн человек

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По меньшей мере 20 млн жителей Аргентины остались без электроснабжения в Буэнос-Айресе и некоторых регионах республики из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" на севере страны. Об этом сообщила местная газета La Nación, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По ее данным, сбой произошел из-за вызванной пожаром аварии на высоковольтной линии электропередачи. На некоторых подстанциях сработала система аварийного отключения.

Издание отмечает, что подача электроэнергии может быть восстановлена в течение 48 часов, о повреждении инфраструктуры АЭС не сообщается.

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