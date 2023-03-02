В Аргентине из-за сбоя на АЭС без электроснабжения остались около 20 млн человек

По меньшей мере 20 млн жителей Аргентины остались без электроснабжения в Буэнос-Айресе и некоторых регионах республики из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" на севере страны. Об этом сообщила местная газета La Nación, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По ее данным, сбой произошел из-за вызванной пожаром аварии на высоковольтной линии электропередачи. На некоторых подстанциях сработала система аварийного отключения.

Издание отмечает, что подача электроэнергии может быть восстановлена в течение 48 часов, о повреждении инфраструктуры АЭС не сообщается.