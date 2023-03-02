Глава МАГАТЭ планирует встретиться с президентом Ирана в Тегеране 4 марта

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует 4 марта в ходе визита в Тегеран встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, чтобы обсудить "перезапуск диалога" по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил телеканал Euronews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации его дипломатического источника, Гросси дал ясно понять, что посетит Тегеран только при условии, если он поговорит с Раиси. На фоне ухудшения сотрудничества глава МАГАТЭ "хочет иметь возможность перезапустить отношения на высшем уровне".

Встреча запланирована на утро, а вечером глава МАГАТЭ вернется в Вену, отметил источник.

Иранское агентство Fars 1 марта сообщило, что Гросси прибудет в Тегеран вечером 3 марта. Агентство отметило, что Гросси "встретится с официальными лицами" исламской республики и обсудит с ними "различные вопросы".