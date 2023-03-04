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В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5

В мире Материалы 4 марта 2023 18:53 (UTC +04:00)
В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Второе за сутки сильное землетрясение произошло в районе озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, его магнитуда составила 4,5. Об этом сообщил в субботу Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Зарегистрировано землетрясение - 51.07 северной широты, 100.02 восточной долготы. <�…> Энергетический класс: 12.2", - говорится в информации сейсмологов. Магнитуда составила 4,5.

По данным координатам находится район Монголии рядом с озером Хубсугул. Информации о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах, нет.

Ранее в субботу в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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