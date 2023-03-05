Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" дома со счетом 4:2 обыграл "Нант" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась в ночь на воскресенье в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Лионель Месси (12-я минута), Данилу Перейра (60), Килиан Мбаппе (90+1), на 17-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Нанта" Жауэн Хаджам. У "Нанта" отличились Людовик Блас (31) и Игнатиус Ганаго (38).

Мбаппе забил 201-й мяч в составе ПСЖ и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя по этому показателю уругвайца Эдинсона Кавани. Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка Франции.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 63 очка в 26 матчах. "Нант" с 28 очками после 26 игр располагается на 13-м месте. В следующем туре ПСЖ 11 марта встретится на выезде с "Брестом". "Нант" на следующий день сыграет на своем поле против "Ниццы".