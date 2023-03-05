Талибы сообщили об интересе китайской Geo-Jade Petroleum к месторождениям нефти и газа

Представитель китайской компании Geo-Jade Petroleum встретился в Кабуле с и.о. министра горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" Шахабуддином Делаваром, сообщает пресс-центр ведомства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Представитель компании выразил готовность инвестировать в месторождения Афганистана, особенно в области нефти и газа, и обратился за сотрудничеством к руководству министерства", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра в свою очередь заявил об интересе и других иностранных инвесторов к месторождениям Афганистана. По его словам, все контракты на добычу должны соответствовать международным стандартам, а переработка сырья должна осуществляться внутри страны. Министр попросил китайских партнеров представить предложения в области инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Как отмечается на сайте Geo-Jade Petroleum, компания начала инвестировать в нефть и газ с 2010 года, в настоящее время самостоятельно управляет шестью разведочными блоками и тремя блоками разработки общей площадью около 30 тыс. кв. км.