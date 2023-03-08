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Канада выделит $2,2 млн на разминирование территории Украины

В мире Материалы 8 марта 2023 05:41 (UTC +04:00)
Канада выделит $2,2 млн на разминирование территории Украины

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Власти Канады выделят 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на программы по разминированию территории Украины. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также выделим 3 млн долларов на разминирование на Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кингстоне (провинция Онтарио). Выступление транслировали канадские телеканалы.

Трюдо добавил, что Оттава продлит "как минимум до осени" программу по обучению украинских саперов, которая проходит в Польше, и направит инструкторов для обучения медицинским навыкам украинских военных.

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