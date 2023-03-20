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Лидер КНДР указал на необходимость быть готовыми к применению ядерного оружия

В мире Материалы 20 марта 2023 04:25 (UTC +04:00)
Лидер КНДР указал на необходимость быть готовыми к применению ядерного оружия

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна быть готова к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. Об этом сообщило со ссылкой на СМИ республики агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, слова главы государства относятся к США и Южной Корее. Он обвинил эти страны в увеличении масштабов совместных военных учений и вовлечении в них американских ядерных сил.

Северокорейский лидер выступил с этим заявлением на фоне обнародования информации о результатах учений по совершенствованию ядерного потенциала, которые страна провела 18-19 марта, уточняет агентство.

В ходе имитации тактического ядерного удара была запущена баллистическая ракета, которая пролетела около 800 км и поразила цель, находившуюся на высоте 800 м.

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