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Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года может превысить 100%

В мире Материалы 8 апреля 2023 02:53 (UTC +04:00)
Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года может превысить 100%

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Инфляция в Аргентине может составить 110% по итогам 2023 года. Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные Центробанком республики, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"По оценкам аналитиков, месячная инфляция в марте 2023 года составила 7%, а за весь год составит 110% (на 10,2 процентного пункта больше, чем был прошлый прогноз)", - говорится в докладе ЦБ, опубликованном в пятницу.

Эксперты ожидают, что в 2024 году рост цен будет на уровне 90%, а в 2025 году - 54,6%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, 2021 года - 50,9%, в 2020 году - 36,1%, в 2019 году - 53,8%.

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