Трамп обвинил своего экс-юриста в разглашении данных

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна 500 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Как говорится в документах, Трамп обвиняет юриста в нарушении обязательств доверенного лица, разглашении данных и в незаконном обогащении. Трамп требует возместить издержки, размер которых будет установлен в ходе судебного процесса. «Однако, как ожидается, они будут значительно превосходить сумму в 500 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Трамп считает, что юрист раскрыл конфиденциальные данные о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы.