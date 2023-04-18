Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции в мире на 5%

Геополитическое противостояние США и Китая может разогнать мировую инфляцию на 5% и стать угрозой для ведущих позиций доллара и евро. Такое мнение глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард высказала в понедельник на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если глобальные производственно-сбытовые цепочки нарушатся по геополитическим причинам, повышение мирового уровня потребительских цен может составить от 5% в краткосрочной перспективе до 1% - в долгосрочной перспективе", - приводит высказывания Лагард газета Financial Times. В качестве примера глава ЕЦБ привела такие важные сектора, как производство электрических автомобилей, где США полностью зависят от поставок 14 критически важных материалов из Европы, а также на 98% от поставок редкоземельных металлов из Китая.

Лагард обратила внимание на отдельные свидетельства роста доли юаня и рупии в международной торговле, а также на рост интереса к золоту, как к альтернативному резервному активу. "Пока данные не показывают существенных изменений в использовании ключевых валют. Но они позволяют предположить, что статус ключевых валют более нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся", - добавила глава ЕЦБ.

При этом Лагард высказала мнение, что продолжительный период "относительной стабильности может уступить сейчас место продолжительной нестабильности, которая приведет к более низким темпам роста, более высоким издержкам и более сомнительным отношениям торгового партнерства".