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Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

В мире Материалы 23 апреля 2023 09:49 (UTC +04:00)
Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

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Страны Группы семи (G7) решительное поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22-23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министры также заявили о готовности G7 оказать поддержку Киеву в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты, а также в сфере предоставления украинским фермерам финансового обеспечения.

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