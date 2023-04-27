Президент Мексики опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с видеообращением, в котором объяснил ухудшение своего состояния на встрече в штате Юкатан в минувшее воскресенье осложнениями, связанными с COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я вроде как заснул, это было что-то вроде головокружения", - сказал Лопес Обрадор на видео, размещенном в Youtube.

"Врачи немедленно приехали и оказали мне помощь"- добавил он.

По его словам, благодаря помощи медиков его сердце и мозг не пострадали. Президент был доставлен самолетом в Мехико для лечения.

Лопес Обрадор заявил, что у него все хорошо и он продолжает писать речи в преддверии предстоящих мероприятий. При этом глава государства не уточнил, когда планирует возобновить официальную деятельность.