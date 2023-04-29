В Белоруссии снизили цену на газ для крупных потребителей на 2,24%

В Белоруссии снизили на 2,24% цену на газ для крупных потребителей. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованного на национальном правовом интернет-портале, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость <...> газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке <...> юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн куб. м <...> в размере 464,06 белорусского рубля (около 12 900 рублей) за 1 000 куб. м», — говорится в постановлении.

Данным документом постановление министерства от 1 марта о ценах на природный газ признается утратившим силу. Оно вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля этого года.

С 1 марта цена для той же категории потребителей составляла 474,7 белорусского рубля, новая цена на 10,64 белорусского рубля (около 296 рублей), или на 2,24%, меньше.

В конце марта сообщалось, что Белоруссия стала лидером стран ЕАЭС по росту цен на сельхозпродукты после запрета инфляции.