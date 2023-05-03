ФРС США повысила ставку до 5,00-5,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам майского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 5,00-5,25%, следует из опубликованного в среду сообщения на сайте американского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%", - говорится в сообщении.