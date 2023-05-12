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Источник сообщил, что зерновую сделку продлят на 60 дней

В мире Материалы 12 мая 2023 01:26 (UTC +04:00)
Источник сообщил, что зерновую сделку продлят на 60 дней

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Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, будет продлен на 60 дней, соответствующее решение может первым огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой [Владимиром Путиным]", - сказал собеседник агентства, не исключив, что он состоится "сегодня-завтра".

При этом он назвал возможность продления сделки "жестом России" в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены.

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