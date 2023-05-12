Источник сообщил, что зерновую сделку продлят на 60 дней

Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, будет продлен на 60 дней, соответствующее решение может первым огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой [Владимиром Путиным]", - сказал собеседник агентства, не исключив, что он состоится "сегодня-завтра".

При этом он назвал возможность продления сделки "жестом России" в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены.