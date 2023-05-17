Глава временного правительства талибов ушел в отставку по состоянию здоровья

Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Мохаммад Хасан Ахунд попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве талибов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации неназванного афганского чиновника, на должность временно исполняющего обязанности премьера в правительстве талибов назначен Абдул Кабир. Ранее он занимал должность заместителя Ахунда по политическим вопросам.

Эту информацию подтвердил источник афганского телеканала Tolo News. Собеседник канала уточнил, что Кабира на должность главы временного афганского кабмина распорядился назначить лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.