Ученые назвали вакцину, снижающую риск болезни Альцгеймера

Ученые из Больницы общего профиля Массачусетса выяснили, что вакцина БЦЖ снижает риск развития болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в JAMA Network Open, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее другие исследования выявили возможную связь между вакциной БЦЖ и более низким риском деменции. Но предыдущие работы были ограничены размером выборки и аналитическими методами. Чтобы провести более надежное исследование, ученые наблюдали за 6467 людьми в течение 15 лет после того, как у них был диагностирован немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. При этом заболевании одним из методов лечения является иммунотерапия с помощью вакцины БЦЖ - вакцины против туберкулеза из ослабленной живой туберкулезной палочки

В группу вошли 3388 пациентов, прошедших лечение вакциной БЦЖ, а также 3079 пациентов, которые служили в качестве контрольной группы.

Во время наблюдения у 202 пациентов в группе вакцинации БЦЖ и у 262 пациентов в контрольной группе развилась болезнь Альцгеймера и связанная с ней деменция. Лечение вакциной БЦЖ было связано со снижением риска болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции на 20%. Защитный эффект был выше у пациентов в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за время наблюдения умер 751 пациент в группе вакцинации БЦЖ и 973 пациента в контрольной группе. Таким образом, лечение вакциной БЦЖ было связано с уменьшением риска смерти на 25%.