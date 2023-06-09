Путин встретится с Лукашенко

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоится встреча между российским президентом Владимиром Путином и лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает Trend.

По словам пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, встреча пройдет на территории Российской Федерации. Однако место встречи в Москве или Минске не было озвучено.

Ранее Лукашенко сам упоминал о своем намерении встретиться с Путиным в ближайшее время. Он выразил желание предложить план внутреннего развития Союзного государства, чтобы сделать его самодостаточным и независимым от внешнего давления, включая доллар или другие валюты.

Президент Белоруссии также призвал к пересмотру нормативно-правовой базы Союзного государства, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он высказал идею отбросить лишнее и вернуться к основным принципам, включая четкое определение форматов реагирования на различные ситуации.