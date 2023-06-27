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Президенты Ирана и России обсудили ситуацию на Кавказе

В мире Материалы 27 июня 2023 00:51 (UTC +04:00)
Президенты Ирана и России обсудили ситуацию на Кавказе

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БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Ибрагим Раиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили ситуацию на Кавказе.

Как сообщает Trend, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Иран рассматривает участие сил вне региона в регионе как угрозу для всех стран.

«Мы серьезно следим за событиями в кавказском регионе. Мы считаем, что конфликты на Кавказе могут быть урегулированы эффективными шагами стран региона», - сказал Ибрагим Раиси.

Президенты двух стран отметили важность активизации двусторонних торгово-экономических договоренностей и назвали модель сотрудничества Тегеран-Москва в отношении транспортного коридора Север-Юг успешным примером взаимопонимания между двумя странами.

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