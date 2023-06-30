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Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 61% - ВОЗ

В мире Материалы 30 июня 2023 00:57 (UTC +04:00)
Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 61% - ВОЗ

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БАКУ /Trend/ - В период с 29 мая по 25 июня более миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, и более 5,7 тысячи человек умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend.

Согласно данным ВОЗ, количество летальных случаев снизилось на 61% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество случаев заражения уменьшилось на 49%.

За четыре недели было зарегистрировано 1 024 136 случаев заражения и 5 751 летальный исход по всему миру.

Самое высокое количество заражений за этот период было зарегистрировано в Республике Корея - 371 513 случаев.

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