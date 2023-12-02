Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Мы будем работать над новым перемирием в секторе Газа - Макрон

В мире Материалы 2 декабря 2023 17:14 (UTC +04:00)
Мы будем работать над новым перемирием в секторе Газа - Макрон

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ДУБАЙ /Trend/ - Мы будем работать над новым перемирием в секторе Газа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции
по итогам Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Мы можем только сожалеть о возобновлении боевых действий. Женщины и дети составляли большую часть освобожденных заложников. Мы высоко оцениваем доставку гуманитарной помощи. Победить ХАМАС военным путем невозможно. Уничтожение ХАМАС требует международных усилий. Мы должны сделать так, чтобы они не сливались с другими группами. Нам нужна четкая стратегия по освобождению заложников. Необходимы целенаправленные военные действия против ХАМАС. Нам также необходимо принять гуманитарный подход», - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости