Мы будем работать над новым перемирием в секторе Газа - Макрон

ДУБАЙ /Trend/ - Мы будем работать над новым перемирием в секторе Газа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции

по итогам Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Мы можем только сожалеть о возобновлении боевых действий. Женщины и дети составляли большую часть освобожденных заложников. Мы высоко оцениваем доставку гуманитарной помощи. Победить ХАМАС военным путем невозможно. Уничтожение ХАМАС требует международных усилий. Мы должны сделать так, чтобы они не сливались с другими группами. Нам нужна четкая стратегия по освобождению заложников. Необходимы целенаправленные военные действия против ХАМАС. Нам также необходимо принять гуманитарный подход», - сказал он.