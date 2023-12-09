ЕС выделит первоначальную гумпомощь Палестине в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссия объявила о выделении первоначальной гуманитарной помощи в размере 125 млн евро для палестинского населения в 2024 году в связи с ухудшением гуманитарной ситуации, говорится в коммюнике Еврокомиссии, передает Trend.

Отмечается, что финансирование направится на поддержку гуманитарных организаций в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В документе отмечается, что в секторе Газа, где гуманитарные потребности достигли рекордного уровня, основное внимание будет уделено реагированию на чрезвычайные ситуации с целью спасения жизней и восстановления доступа к основным необходимостям, таким как вода, пища, здравоохранение, жилье и санитария. При этом приоритетная поддержка будет направлена на защиту наиболее уязвимых групп.

На Западном берегу Иордана, где многие палестинские общины сталкиваются с угрозой или уже подверглись насильственному перемещению, проекты гуманитарной помощи, финансируемые ЕС, будут оказывать услуги по защите, такие как юридическая помощь или материальная поддержка для тех, кто пострадал от насилия со стороны поселенцев, конфискации собственности или потери средств к существованию. Также будет поддерживаться доступ к базовым услугам.