Германия может восстановить призыв на военную службу

БАКУ /Trend/ - В Германии могут восстановить призыв на военную службу.

Об этом в интервью газете "Вельт" заявил министр обороны страны Борис Писториус, передает Trend.

По его словам, в стране должна быть введена система воинской повинности по примеру Швеции. Так, в Швеции с 2017 года все юноши и девушки призываются на военную службу. Они проверяются военной комиссией для определения их готовности к службе, но призываются лишь небольшое количество.

Военная служба в Германии теперь полностью добровольна. Кроме того, согласно закону 1949 года, женщины освобождаются от военной службы.

«Шведская модель будет означать изменение этих правил. Немецкие военные эксперты приветствуют эту инициативу и полагают, что она позволит Бундесверу преодолеть кадровый кризис.

Следует отметить, что обязательная военная служба была отменена в Германии в 2011 году. Это приводит к острой нехватке кадров для Бундесвера.