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Ирак полностью прекратит импорт нефтепродуктов

В мире Материалы 6 января 2024 20:11 (UTC +04:00)
Ирак полностью прекратит импорт нефтепродуктов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад, передает Trend.

"В 2024 году страна будет больше полагаться на местное производство, а после начала производства на ряде нефтеперерабатывающих заводах произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал Джихад.

Отметим, что в настоящее время Ирак обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире (112 млрд баррелей), входит в число ведущих нефтяных государств мира.

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