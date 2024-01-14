Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире

БАКУ /Trend/ - Microsoft вышла на первое место в мире среди публичных компаний по стоимости, опередив Apple, передает Trend.

Капитализация Microsoft достигла $2,89 трлн, превысив $2,87 трлн у Apple. Акции Microsoft 12 января выросли на 1% до $388,47 за штуку, в то время как ценные бумаги Apple подорожали на 0,2%. Это первый раз, с ноября 2021 года, когда Microsoft обогнала Apple по стоимости.

Эксперты отмечают, что финансовый успех Microsoft объясняется более четкой стратегией в области искусственного интеллекта (ИИ).

Акции Apple начали снижаться в декабре 2023 года из-за опасений относительно снижения продаж iPhone 15, а также в связи с решением китайских властей запретить использование смартфонов Apple работникам государственных структур. Эти факторы привели к потере Apple около $162 млрд рыночной капитализации с начала 2024 года.