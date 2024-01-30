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Компания Маска Neuralink впервые вживила нейрочип в человеческий мозг

В мире Материалы 30 января 2024 06:34 (UTC +04:00)
Компания Маска Neuralink впервые вживила нейрочип в человеческий мозг

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 28 января нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые провела вживление импланта в мозг человека, написал на своей странице в соцсети X, передает Trend.

Отмечается, что первичные данные свидетельствуют о многообещающих результатах функционирования устройства.

Илон Маск добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy, который предоставляет возможность управлять телефоном и компьютером силой мысли. По словам Маска, первыми пользователями этой технологии станут люди, потерявшие контроль над своими конечностями.

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