Компания Маска Neuralink впервые вживила нейрочип в человеческий мозг

БАКУ /Trend/ - 28 января нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые провела вживление импланта в мозг человека, написал на своей странице в соцсети X, передает Trend.

Отмечается, что первичные данные свидетельствуют о многообещающих результатах функционирования устройства.

Илон Маск добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy, который предоставляет возможность управлять телефоном и компьютером силой мысли. По словам Маска, первыми пользователями этой технологии станут люди, потерявшие контроль над своими конечностями.